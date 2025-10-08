Соседи погибшего питерского архитектора раскрыли тактику его убийцы

Соседи раскрыли тактику убийцы петербургского архитектора Супоницкого
Соседи раскрыли тактику убийцы петербургского архитектора Супоницкого
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Соседи убитого в Петербурге архитектора Александра Супоницкого предполагают, что преступник специально снял комнату в хостеле с видом на квартиру жертвы для слежки. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на жильцов дома на Кременчугской улице.

«Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор — туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят», — рассказали соседи, передает РИА Новости.

По предварительным данным следствия, утром 70-летний Супоницкий вышел провожать дочь в школу, где у лифта его встретил сосед. Преступник произвел выстрел из карабина, после чего спустился в свою квартиру и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Александр Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занималась проектированием городских объектов. Среди известных проектов — вестибюль станции метро «Горьковская», Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону и многофункциональный музейный центр в Петербурге.

Ранее родственники Александра Супоницкого заявили, что между ним и предполагаемым убийцей, 49-летним Константином Козыревым, не было бытового конфликта, а трагедия не связана с личной неприязнью. Козырев ранее привлекался к уголовной ответственности и, по данным СМИ, мог вернуться с участия в специальной военной операции. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

