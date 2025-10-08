Предполагаемый убийца архитектора Супоницкого был знаком с ним долгие годы

Предполагаемый убийца петербургского архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев был знаком с ним около 15 лет, между мужчинами существовали долговые отношения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Со слов бывшей супруги Козырева, их семья была знакома с Супоницким около 15 лет, Александр проектировал их загородный дом. Но между Козыревым и Супоницким существовали долговые обязательства», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.
По предварительным данным, утром 73-летний Супоницкий вышел провожать дочь в школу, где у лифта его встретил Козырев. После выстрела из карабина подозреваемый спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.
За несколько минут до смерти Козырев отправил бывшей жене SMS с текстом: «Прости меня за все. По-другому не мог!». По данным источника, ранее между мужчинами возникали проблемы с возвратом долга, но ситуация казалась улаженной. Прокуратура Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Александр Супоницкий был известным архитектором, возглавлял совет директоров группы компаний SUART и участвовал в проектировании крупных городских объектов. По данным СМИ, его предполагаемый убийца Константин Козырев ранее привлекался к уголовной ответственности и мог вернуться с участия в специальной военной операции. Следствие продолжает устанавливать мотивы и обстоятельства преступления, отмечая, что между мужчинами существовали долговые обязательства.
