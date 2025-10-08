В Пермском крае продолжается рост цен на бензин

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 57 копеек
Бензин снова дорожает
Бензин снова дорожает Фото:

В период с 30 сентября по 6 октября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал на 57 копеек. Средняя стоимость литра топлива выросла за неделю до 63,46 рубля. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.

«Наиболее заметно выросла стоимость АИ-92 — на 64 копейки за неделю, до 60,66 рубля за литр. Цена литра АИ-95 увеличилась на 51 копейку и составила 65,36 рубля. Самый дорогой бензин — АИ-98 — достиг 86,71 рубля за литр. Средняя цена на дизельное топливо теперь составляет 73,03 рубля за литр. Это самый высокий показатель среди всех регионов Приволжского федерального округа», — сообщили в Росстате.

В целом по Приволжскому федеральному округу средняя стоимость бензина составляет 62,59 рубля за литр, тогда как по России этот показатель равен 64,33 рубля. Пермский край занимает седьмое место в округе по уровню цен на бензин.

Ранее стало известно, что в Перми на одной из заправок перестали продавать АИ-92. Ограничения в поставках связаны с дефицитом топлива на внутреннем рынке, что, в свою очередь, приводит к увеличению оптовых цен и вынуждает сети пересматривать розничные тарифы.

