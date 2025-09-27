Власти стабилизируют поставки бензина на заправки

Правительство снизит напряженность на российском топливном рынке, продлив ограничения на экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Об этом в интервью URA.RU рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Это нужно для успокоения участников рынка, которые волнуются, что топлива не хватит. И в первую очередь биржу, мелкий опт. Другого способа это сделать так четко и ясно нет. Хотя, итак, понятно, что нефтяники не вывезут весь бензин за рубеж и не оставят свои же заправки без него, — такое просто невозможно», — сказал эксперт.
Дизельного топлива, ограничения на экспорт которого тоже обсуждают в правительстве, в РФ вообще производят вдвое больше, чем нужно внутреннему рынку, добавил Фролов. Однако на всякий случай власти дают сигнал, что не стоит покупать впрок. Запрет на экспорт этого вида топлива, скорее всего, будет действовать недолго, потому что его негде будет хранить. Зато бензин за рубеж, возможно, не будут поставлять не только до конца этого года, но и всю зиму.
«Окончание массовых поездок на авто в отпуска приведет к тому, что к концу октября биржевые котировки бензина пойдут вниз», — полагает собеседник URA.RU.
О том, что правительство в ближайшее время продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года, кроме поставок по межправительственным соглашениям, журналистам накануне сообщил вице-премьер Александр Новак. Пока такие ограничения действуют до 30 сентября. Также, по его словам, будут запрещены поставки за рубеж дизельного топлива для не производителей. Это позволит дополнительно обеспечить российский рынок нефтепродуктами, сказал зампред правительства.
