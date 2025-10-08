Пермские власти потратят почти 10 млн рублей на мониторинг экологии КУБа

Власти Пермского края выделят 9,6 миллиона рублей на мониторинг состояния окружающей среды в районе Кизеловского угольного бассейна (КУБ) с 2026 по 2028 годы. Наибольшую угрозу экологической обстановке региона представляют кислые воды ликвидированных кизеловских шахт. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
«В бюджете Прикамья на 2026-2028 годы предусмотрят 9,6 млн рублей для наблюдения за окружающей средой в зоне негативного воздействия изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна», — приводит выдержку из документа издание «Новый компаньон». Средства направят на регулярные исследования качества воды и оценку степени загрязнения природных водоемов.
Ежегодное финансирование КГБУ «Аналитический центр» составит более трех миллионов рублей. В 2026 году на эти цели заложено 3,1 млн рублей, в 2027-м и 2028-м — по 3,2 млн. В рамках мониторинга специалисты будут проводить отбор проб в 21 контрольной точке, расположенной в бассейнах рек Яйва, Косьва и Чусовая. Итоги анализа позволят определить динамику распространения загрязняющих веществ и своевременно реагировать на возможные экологические угрозы для региона.
