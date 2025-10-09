Аэропорты Волгограда и Самары приостановили свою работу

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Волгограда и Самары. Об этом сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале.
«Аэропорты Волгоград, Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Ранее, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении аналогичных ограничений на прием и выпуск судов в аэропорту Саратова. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
