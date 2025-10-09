Юрист Смирнов предупредил россиян о риске потери жилья

Юридическая возможность изъятия жилья, приобретенного на вторичном рынке, существует в случае признания сделки недействительной по решению суда. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист компании ЕЮС Иван Смирнов.
» По суду сделку могут аннулировать, когда продавец действовал под воздействием насилия, угроз или заблуждения, а также был признан недееспособным и не имел права распоряжаться недвижимостью. Кроме того, нарушения порядка регистрации в Росреестре и ущемление прав третьих лиц, включая несовершеннолетних, также могут послужить поводом для расторжения договора купли-продажи», — рассказал агентству «Прайм» Смирнов.
Потенциальным покупателям юрист советует насторожиться в случае частой смены владельцев объекта, подозрительно заниженной стоимости по сравнению с рыночной, а также при наличии других нетипичных условий. При этом Смирнов подчеркивает, что определенные риски, например, возможное банкротство продавца в будущем, полностью исключить невозможно. В связи с этим он предостерегает от согласия на занижение цены квартиры в договоре.
В марте этого года певице Ларисе Долиной вернули квартиру в элитном районе Хамовники после того, как мошенники попытались присвоить и продать ее недвижимость. Еще в 2024 году преступники убедили певицу перевести 180 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет», после чего оформили документы на ее апартаменты площадью 236 квадратных метров.
