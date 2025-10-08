08 октября 2025

Пассажирам челябинского аэропорта «Курчатов» задержали рейсы

Авиаперевозчики задерживают выполнение рейсов через Челябинск
В международном аэропорту Челябинска «Курчатов» утром 9 октября произошли задержки нескольких рейсов. Согласно данным онлайн-табло, вылеты из курортной  Антальи и Санкт-Петербурга перенесены на позднее время.

«Задерживаются прилеты рейсов из Антальи и Санкт-Петербурга. Рейс ZF 852 авиакомпании Azur Air (Анталья — Челябинск), запланированный на 04:45, теперь ожидается в 05:55. Также с задержкой прибудут рейсы из Санкт-Петербурга. Рейс ДР 549 авиакомпании „Победа“, запланированный на 04:55, теперь ожидается в 05:55. Рейс FV 6461 авиакомпании „Россия“, вылет которого был намечен на 05:25, перенесен на 06:00», — информирует онлайн-табло.

Также затронуты и вылеты. Рейс FV 6462 авиакомпании «Россия» (Челябинск — Санкт-Петербург), вылет которого был намечен на 06:15, перенесен на 07:05. Одновременно с ним задерживается и рейс SU 6462 «Аэрофлота» (Челябинск — Санкт-Петербург), запланированный на 06:15 вылет теперь ожидается в 07:05.

