В ХМАО запустят первую в регионе фабрику по производству из макулатуры

В Советском районе (Югра) первая фабрика по созданию продукции из переработанной макулатуры ООО «ТК Лидер» начнет работу до конца 2025 года. Об этом рассказали в telegram-канале Департамента промышленности ХМАО.
«До конца года в Советском районе начнет свою работу первая в Югре фабрика по производству бумажной продукции из переработанной макулатуры», — пишут в пресс-службе. Проект будет производить гигиеническую бумагу, бумажные полотенца и салфетки из вторсырья.
Выделенный бюджет составляет 22,6 миллионов рублей. От этой суммы половиной является льготный заем Фонда развития Югры по программе «Производство» сроком на пять лет под 3% годовых.
Ожидается, что производство будет создавать в 17 тысяч единиц продукта. Сырье для переработки будут собирать через эко-боксы в Югорске, Ханты-Мансийске, Нягани и Советском районе.
Ранее URA.RU сообщало, что югорчане сдали миллион килограммов отходов за три года существования экоцентров «Югра Собирает». Пункты сбора вторсырья были открыты 27 сентября 2022 года в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте, сообщила URA.RU пресс-служба компании «Югра-Экология», которая курирует проект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!