Стало известно, какой размер пенсии устроит пермяков

Жители Перми считают, что достойная пенсия должна составлять 48,4 тысячи рублей в месяц. С прошлого года эта сумма увеличилась на 800 рублей, говорится в новом исследовании сервиса SuperJob.
«Пермяки считают, что достойной пенсией сегодня можно назвать сумму в размере 48,4 тысяч рублей. В феврале этого года пенсионные ожидания горожан были чуть меньше — 47,7 тысяч. Год назад, в июне 2024, сумма ровнялась 47,6 тысяч, а в декабре 2023 — 46 тысяч рублей», — говорится в исследовании SuperJob.
По данным сервиса, самые высокие требования по уровню пенсии зафиксированы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Кроме того, респонденты в возрасте от 35 до 45 лет называют наиболее высокую сумму — 51,5 тысячи рублей в месяц. У представителей старших и младших возрастных групп ожидания ниже.
