Прилет 16 пассажирских самолетов задерживается в новосибирском Толмачево

Сразу 16 пассажирских самолетов опаздывают с прибытием в новосибирский аэропорт Толмачево. Еще три рейса отменены. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.
По данным онлайн-табло, опоздания затрагивают по два рейса из Якутска и Минеральных Вод. Еще по одному рейсу задерживаются из Магадана, Хабаровска, Благовещенска, Норильска, Иркутска, Братска, Кызыла, Абакана, Кемерово и Нижневартовска. Отменены рейсы, следовавшие из Красноярска, Горно-Алтайска и Екатеринбурга.
Три самолета также не смогли вылететь из Толмачево. Среди отмененных рейсов: S7 5305 в Красноярск, S7 5367 в Горно-Алтайск, S7 5013 в Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что в городе неблагоприятные погодные условия. Автомобильное движение в Новосибирске парализовано. Утром пробки достигли максимальных 10 баллов из-за продолжающегося обильного снегопада и гололедицы на дорогах, следует из данных онлайн-карт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.