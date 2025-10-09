ВС РФ уничтожили за ночь 19 БПЛА

Срочная новость
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Сбито девять над территорией Волгоградской области. По три БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей. По одному — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей
