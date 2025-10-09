В Красноярском крае определено примерное местоположение пропавшей семьи

Под Красноярском продолжают искать пропавшую семью
Под Красноярском продолжают искать пропавшую семью

В Красноярском крае специалисты определили примерное местоположение семьи, пропавшей во время туристического похода. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, сигнал мобильного телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине, был зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района. Сейчас поиски сосредоточены в этом районе.

«В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения туристов <...> определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.

Семья — супруги с пятилетней дочерью — отправились в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского белогорья. На связь они не выходили два дня, после чего 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в полицию.

На месте поисковых мероприятий работают заместитель руководителя управления Александр Зюбанов, следователи и криминалисты краевого следственного комитета, а также криминалисты Криминалистического центра СК России. Они координируют усилия поисковых групп и проводят необходимые следственные действия.

Поиски осложняют обильный снежный покров, низкие температуры и сложный рельеф местности, что затрудняет продвижение и ориентирование спасателей. Расследование уголовного дела продолжается.

