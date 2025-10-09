В Израиле начали нарушать договоренности о перемирии с ХАМАС

Израиль продолжил наносить авиаудары по сектору Газа несмотря на переговоры
Израиль продолжит атаки, несмотря на прошедшие переговоры
Израиль продолжит атаки, несмотря на прошедшие переговоры
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильские военные продолжили наносить авиаудары по сектору Газа несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.

«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы. Кроме того, интенсивным авиаударам подвергся город Газа», — говорится в заявлении службы гражданской обороны сектора Газа. Цитата по ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе, согласно которому, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных. Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Переговоры состоялись в Египте.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана. Согласно этим договоренностям, в ближайшее время должно было состояться освобождение всех заложников, а израильские войска — отойти к согласованной линии внутри сектора Газа.

На фоне заключения соглашения премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте. Теперь Израиль готовится к возможному визиту американского лидера.

