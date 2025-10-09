Reuters: Турция намерена резко сократить закупки российского газа из-за США

Турция может резко сократить закупки российского газа. Большую часть потребностей республика намерена покрывать за счет собственной добычи и импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Происходящие в энергетической политике Турции изменения могут лишить Россию последнего крупного газового рынка на западном направлении», — пишет Reuters. К концу 2028 года Турция планирует радикально изменить структуру своих газовых закупок. Большую часть потребностей республика намерена покрывать за счет собственной добычи и импорта СПГ, преимущественно из США.
Одним из факторов, подталкивающих Турцию к сокращению закупок российского газа, является давление со стороны США. Президент Дональд Трамп активно призывает Анкару минимизировать сотрудничество с «Газпромом», считая, что это поможет ускорить завершение конфликта на Украине. По данным Reuters, Трамп лично обсуждал этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия традиционно была крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Однако за последние два десятилетия ее доля на турецком рынке снизилась с 60% до 37% в первом полугодии 2025 года. Причинами стали диверсификация поставщиков и развитие альтернативных маршрутов поставки топлива. В ближайшее время Турция может начать пересматривать условия сотрудничества с Россией, поскольку подходят к концу долгосрочные контракты на поставку газа по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Эти контракты ранее обеспечивали стабильные поставки российского газа в республику.
Согласно подсчетам Reuters, импорт СПГ из США позволит Турции сократить годовые потребности в газе с 53 млрд кубометров до 26 млрд. Это значительно меньше суммарного объема текущих поставок из России, Ирана и Азербайджана, который составляет 41 млрд кубометров в год. Турция уже подписала несколько крупных соглашений о поставках СПГ с американскими компаниями на общую сумму 43 млрд долларов. При этом мощности по приему СПГ в стране достигают 58 млрд кубометров в год, что дает возможность полностью отказаться от импорта газа по трубопроводам при необходимости.
