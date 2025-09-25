Трамп попросил Эрдогана отказаться от российской нефти

Трамп хочет, чтобы Турция отказалась от российской нефти
Трамп хочет, чтобы Турция отказалась от российской нефти

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом прекратить закупки российской нефти. Об этом американский лидер сообщил на личной встрече с турецким коллегой.

«У нас прекрасные отношения с Турцией. Но в контексте конфликта между Россией и Украиной мы бы хотели, чтобы Турция перестала покупать нефть из России,» — сказал Трамп. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп выразил убежденность в своей способности убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от импорта российской нефти. Об этом американский глава сообщил в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

