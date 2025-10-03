Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки российской нефти

Решения по приобретению российской нефти принимают частные компании, а не государство. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения», — сказал Байрактар в интервью телеканалу CNN Turk. Он отметил, что государство не диктует компаниям, где приобретать энергоносители, и не собирается менять этот подход. Заявление было сделано на фоне требования президента США Дональда Трампа прекратить закупки нефти у России.
Министр энергетики Турции также прокомментировал ситуацию с поставками российского газа. Байрактар заявил, что закупки газа у России будут продолжены, поскольку турецкие власти не могут оставить население страны без энергоносителей, особенно накануне зимнего сезона. Он напомнил, что между Анкарой и Москвой действуют долгосрочные соглашения о поставках газа.
Дональд Трамп, 15 сентября, находясь на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, потребовал от Анкары отказаться от закупок российской нефти. Трамп подчеркнул, что считает недопустимым возобновление поставок, пока продолжается конфликт между Россией и Украиной. Подобные требования экс-президент США выдвигал и другим странам-членам НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Трампа, отметив, что президент США всегда открыто стремился продвигать экономические интересы своей страны. По словам Пескова, целью подобных заявлений является попытка заставить другие государства покупать более дорогие американские энергоносители.
