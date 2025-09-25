Заставить весь мир: почему Трамп требует от Турции, ЕС и Индии отказаться от российской нефти

Трамп призывает Турцию отказаться от российской нефти и обсуждает военные сделки

25 сентября 2025 в 23:37 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Европа заплатила России за нефть более миллиарда евро за прошедший год Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Президент США Дональд Трамп призвал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана прекратить закупки российской нефти. Для американского лидера такие обращения не являются новыми: он уже высказывался с подобными требованиями и в адрес европейских стран. В чем причины такой риторики американского президента — в материале URA.RU. Призыв к Эрдогану Трамп призвал Эрдогана отказаться от закупок российской нефти в свете украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с президентом Турции в Белом доме, подчеркнув хорошие отношения между США и Турцией. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Отказ от нефти и покупка истребителей: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме Почему Трамп выступает против поставок российской нефти Трамп призывал страны Евросоюза и Индию прекратить импорт российской нефти, считая это «несправедливым по отношению к США». Он также предложил ввести пошлины 50–100% на китайские товары, обвиняя Пекин и Нью-Дели в «поддержке продолжения украинского конфликта». В августе он ввел 25%-ные пошлины на индийскую нефть, повысив общий уровень пошлин для Индии до 50%. Несмотря на это, Индия продолжает закупать нефть от стран ОПЕК+ по низким ценам. Венгрия против, но Трамп не отступает Ранее Трамп также выражал надежду на возможный отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что намерен лично обсудить этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, прекращение энергетического сотрудничества с Москвой станет одним из условий поддержки мирных инициатив в Европе. Вскоре после призыва Трампа состоялся телефонный разговор между американским президентом и главой венгерского правительства. В ходе беседы стороны обсудили вопросы энергетики, глобальной экономики, торговых тарифов, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Детали переговоров двух лидеров не раскрываются, однако в правительстве США отмечают, что диалог был «конструктивным и содержательным». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт поддерживает усилия США по мирному урегулированию конфликта, но не может отказаться от российских энергоресурсов по экономическим и географическим причинам. Сийярто пояснял, что альтернативных поставщиков для Венгрии на сегодняшний день нет, а национальная энергетическая безопасность зависит от стабильных поставок из России. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Венгрия решила сотрудничать с Россией в сфере энергетики Кремль дал ответ Представитель президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию американского лидера тем, что тот действует как бизнесмен и старается обеспечить своей стране максимальную выгоду и заставить другие страны покупать американские энергоресурсы. По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия успешно переориентирует поставки своих энергоресурсов с европейских на восточные рынки. Песков отметил, что для Москвы премиальными рынками становятся страны Азии, а не Европы, и экспортные потоки уже перенаправлены в этом направлении. «Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — заявил представитель Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп призвал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана прекратить закупки российской нефти. Для американского лидера такие обращения не являются новыми: он уже высказывался с подобными требованиями и в адрес европейских стран. В чем причины такой риторики американского президента — в материале URA.RU. Призыв к Эрдогану Трамп призвал Эрдогана отказаться от закупок российской нефти в свете украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с президентом Турции в Белом доме, подчеркнув хорошие отношения между США и Турцией. Почему Трамп выступает против поставок российской нефти Трамп призывал страны Евросоюза и Индию прекратить импорт российской нефти, считая это «несправедливым по отношению к США». Он также предложил ввести пошлины 50–100% на китайские товары, обвиняя Пекин и Нью-Дели в «поддержке продолжения украинского конфликта». В августе он ввел 25%-ные пошлины на индийскую нефть, повысив общий уровень пошлин для Индии до 50%. Несмотря на это, Индия продолжает закупать нефть от стран ОПЕК+ по низким ценам. Венгрия против, но Трамп не отступает Ранее Трамп также выражал надежду на возможный отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что намерен лично обсудить этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, прекращение энергетического сотрудничества с Москвой станет одним из условий поддержки мирных инициатив в Европе. Вскоре после призыва Трампа состоялся телефонный разговор между американским президентом и главой венгерского правительства. В ходе беседы стороны обсудили вопросы энергетики, глобальной экономики, торговых тарифов, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Детали переговоров двух лидеров не раскрываются, однако в правительстве США отмечают, что диалог был «конструктивным и содержательным». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт поддерживает усилия США по мирному урегулированию конфликта, но не может отказаться от российских энергоресурсов по экономическим и географическим причинам. Сийярто пояснял, что альтернативных поставщиков для Венгрии на сегодняшний день нет, а национальная энергетическая безопасность зависит от стабильных поставок из России. Кремль дал ответ Представитель президента РФ Дмитрий Песков объяснил позицию американского лидера тем, что тот действует как бизнесмен и старается обеспечить своей стране максимальную выгоду и заставить другие страны покупать американские энергоресурсы. По словам пресс-секретаря российского лидера, Россия успешно переориентирует поставки своих энергоресурсов с европейских на восточные рынки. Песков отметил, что для Москвы премиальными рынками становятся страны Азии, а не Европы, и экспортные потоки уже перенаправлены в этом направлении. «Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед», — заявил представитель Кремля.