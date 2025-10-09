Срочная новость
В Самаре группу детей сняли с поезда из-за общего недомогания. Несовершеннолетним с группой сопровождающих стало плохо, их доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования» — пишет прокуратура в telegram-канале.
