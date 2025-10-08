08 октября 2025

В Трехгорном школу перевели на дистант после отравления учеников

В школе обследуют пищеблок и всех контактных лиц (архивное фото)
В школе обследуют пищеблок и всех контактных лиц (архивное фото)

В Трехгорном, ЗАТО Челябинской области, школу полностью перевели на дистанционное обучение после отравления учащихся. Подробности рассказал глава города Данил Громенко.

«По состоянию на 09.00 в инфекционное отделение Медсанчасти №72 госпитализированы семь школьников с признаками острой кишечной инфекции. В школе №110 введено дистанционное обучение», — сообщил Громенко на своей станице в соцети «ВКонтакте».

Мэр города отметил, что пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому. В связи с возникшей ситуацией при главе города был созван оперативный штаб.

Громенко добавил, что Межрегиональное управление №72 ФМБА России, Центр гигиены и эпидемиологии №72, а также МСЧ №72 занимаются поиском источника отравления. Специалисты обследуют заболевших и лиц, контактировавших с ними, а также сотрудников пищеблока на наличие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и вирусов. В течение семи календарных дней ведется медицинское наблюдение за контактными лицами и персоналом. Кроме того, производится отбор образцов пищевой продукции, суточных проб, воды и смывов с поверхностей окружающей среды.

Окончательные выводы о причинах возникновения эпидемиологической ситуации будут сделаны после завершения лабораторных исследований.

