В Трехгорном школу перевели на дистант после отравления учеников

В Трехгорном, ЗАТО Челябинской области, школу полностью перевели на дистанционное обучение после отравления учащихся. Подробности рассказал глава города Данил Громенко.
«По состоянию на 09.00 в инфекционное отделение Медсанчасти №72 госпитализированы семь школьников с признаками острой кишечной инфекции. В школе №110 введено дистанционное обучение», — сообщил Громенко на своей станице в соцети «ВКонтакте».
Мэр города отметил, что пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому. В связи с возникшей ситуацией при главе города был созван оперативный штаб.
Громенко добавил, что Межрегиональное управление №72 ФМБА России, Центр гигиены и эпидемиологии №72, а также МСЧ №72 занимаются поиском источника отравления. Специалисты обследуют заболевших и лиц, контактировавших с ними, а также сотрудников пищеблока на наличие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и вирусов. В течение семи календарных дней ведется медицинское наблюдение за контактными лицами и персоналом. Кроме того, производится отбор образцов пищевой продукции, суточных проб, воды и смывов с поверхностей окружающей среды.
Окончательные выводы о причинах возникновения эпидемиологической ситуации будут сделаны после завершения лабораторных исследований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!