08 октября 2025

Жители ХМАО массово покупают подешевевшие брендовые ноутбуки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане активно покупают ноутбуки и планшеты
Югорчане активно покупают ноутбуки и планшеты Фото:

Жители Югры чаще всего в июле-сентябре покупали ноутбуки от Apple, подешевевшие на 12%. Популярными у югорчан также стали бренды ASUS и MSI, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, ASUS и MSI. Так, наибольшая доля продаж (85%) новых ноутбуков в ХМАО пришлась на устройства Apple. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 89 000 рублей, при этом цена за квартал снизилась на 12%», — говорится в исследовании.

Второй по популярности оказалась техника ASUS со средней ценой в 46 тысяч, а MSI брали примерно по 66 тысяч. Кроме того в июле-сентябре югорчане стали чаще покупать китайские ноутбуки от Thunderobot — спрос вырос на 67%. А продажи Lenovo выросли на 20%.

«Планшеты Apple также лидируют по продажам — на них пришлось 90%. В среднем они стоили 62 000 рублей, что на 8% меньше кварталом ранее. Планшеты Xiaomi с долей 2% обходились в среднем в 23 000 рублей, подорожав на 5% за квартал. На Umiio пришелся 1%. Средняя цена составила 7 000 рублей, снизившись на 18% за этот период», — добавляют аналитики.

Среди популярных устройств также оказались HUAWEI. В тройку лидеров по росту продаж вошли и планшеты Samsung.

Ранее URA.RU рассказывало, что новые iPhone предыдущего поколения в Югре с начала года упали в цене. На фоне выхода 17-й линейки больше всего подешевел базовый iPhone 16,

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Югры чаще всего в июле-сентябре покупали ноутбуки от Apple, подешевевшие на 12%. Популярными у югорчан также стали бренды ASUS и MSI, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, ASUS и MSI. Так, наибольшая доля продаж (85%) новых ноутбуков в ХМАО пришлась на устройства Apple. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 89 000 рублей, при этом цена за квартал снизилась на 12%», — говорится в исследовании. Второй по популярности оказалась техника ASUS со средней ценой в 46 тысяч, а MSI брали примерно по 66 тысяч. Кроме того в июле-сентябре югорчане стали чаще покупать китайские ноутбуки от Thunderobot — спрос вырос на 67%. А продажи Lenovo выросли на 20%. «Планшеты Apple также лидируют по продажам — на них пришлось 90%. В среднем они стоили 62 000 рублей, что на 8% меньше кварталом ранее. Планшеты Xiaomi с долей 2% обходились в среднем в 23 000 рублей, подорожав на 5% за квартал. На Umiio пришелся 1%. Средняя цена составила 7 000 рублей, снизившись на 18% за этот период», — добавляют аналитики. Среди популярных устройств также оказались HUAWEI. В тройку лидеров по росту продаж вошли и планшеты Samsung. Ранее URA.RU рассказывало, что новые iPhone предыдущего поколения в Югре с начала года упали в цене. На фоне выхода 17-й линейки больше всего подешевел базовый iPhone 16,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...