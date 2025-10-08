Жители ХМАО массово покупают подешевевшие брендовые ноутбуки

Жители Югры чаще всего в июле-сентябре покупали ноутбуки от Apple, подешевевшие на 12%. Популярными у югорчан также стали бренды ASUS и MSI, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Среди брендов по объему продаж лидируют Apple, ASUS и MSI. Так, наибольшая доля продаж (85%) новых ноутбуков в ХМАО пришлась на устройства Apple. Такие устройства в среднем обходились пользователям в 89 000 рублей, при этом цена за квартал снизилась на 12%», — говорится в исследовании.
Второй по популярности оказалась техника ASUS со средней ценой в 46 тысяч, а MSI брали примерно по 66 тысяч. Кроме того в июле-сентябре югорчане стали чаще покупать китайские ноутбуки от Thunderobot — спрос вырос на 67%. А продажи Lenovo выросли на 20%.
«Планшеты Apple также лидируют по продажам — на них пришлось 90%. В среднем они стоили 62 000 рублей, что на 8% меньше кварталом ранее. Планшеты Xiaomi с долей 2% обходились в среднем в 23 000 рублей, подорожав на 5% за квартал. На Umiio пришелся 1%. Средняя цена составила 7 000 рублей, снизившись на 18% за этот период», — добавляют аналитики.
Среди популярных устройств также оказались HUAWEI. В тройку лидеров по росту продаж вошли и планшеты Samsung.
Ранее URA.RU рассказывало, что новые iPhone предыдущего поколения в Югре с начала года упали в цене. На фоне выхода 17-й линейки больше всего подешевел базовый iPhone 16,
