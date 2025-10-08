В Кыштыме осудили жителя Башкирии за убийство 30-летней давности

Кыштымский горсуд осудил жителя Стерлитамака (Республика Башкортостан) за убийство 17летней девушки, совершенное в 1994 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему дали 14 лет колонии. В пресс-службе областного следкома отметили, что выйти на убийцу смогли благодаря повторному анализу материалов дел.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск матери погибшей о взыскании 1 млн рублей в счет компенсации причиненного морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе СКР по региону рассказали, что убийство произошло в июне 1995 года в Карабаше, возле магазина по улице Ремесленная. Мужчина сначала пытался изнасиловать девушку, но получил отпор. Тогда, чтобы скрыть преступление, он решил избавиться от нее и нанес множество ударов камнем по голове и различным частям тела потерпевшей.
«Более трех десятилетий преступление оставалось нераскрытым. В ходе проведения целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователем, следователем — криминалистом регионального СКР и оперативными сотрудниками областного ГУ МВД России повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела, в качестве свидетелей допрошены лица, в том числе ранее принимавшие участие в проведении процессуальных и следственных действий», — отметили в ведомстве.
В итоге удалось выйти на подозреваемого. Под тяжестью доказательств он признался в содеянном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!