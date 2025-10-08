Свердловчане заплатят больше по имущественным налогам

Сумма имущественных налогов в Свердловской области выросла на 8% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по региону Павел Ваняшин.
«Общая сумма налогов, которые включены в уведомления, порядка семи миллиардов рублей, речь идет об имущественных налогах. Сумма налогов по сравнению с прошлым годом выросла на 8%. Мы сейчас считаем сумму за 2024 год», — сказал Ваняшин.
Он уточнил, что увеличение суммы обусловлено ростом количества объектов, облагаемых налогом, и изменениями в законодательстве. Например, кадастровая стоимость объектов недвижимости была изменена, поэтому и сумма налога изменилась для всех плательщиков.
«Закон ограничивает рост суммы налога 10%. Есть норма, которая гласит, что сумма налога не может вырасти за объект более чем на 10%. Поэтому никакого глобального роста ни для кого не будет, и по транспортному налогу никаких значительных изменений нет. В этом году мы исчисляем налог по тем же ставкам, категориями и с теми же льготами, что и в прошлом году», — подытожил Ваняшин.
Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Уведомления приходят в почтовый ящик или размещаются в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги».
