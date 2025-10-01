Россиянам напомнили об обязательных выплатах до 1 декабря

У россиян осталось два месяца, чтобы уплатить имущественные налоги за 2024 год
Россияне могут уплатить имущественные налоги в личном кабинете налогоплательщика
Россияне могут уплатить имущественные налоги в личном кабинете налогоплательщика

Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Не позднее 1 декабря 2025 года гражданам необходимо уплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2024 год», — говорится на сайте ведомства. В ФНС отметили, что уведомления об уплате рассылаются по почте или размещаются в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги». В них указаны суммы транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ по доходам, с которых налог не был удержан.

Сумма налога зависит от региона и кадастровой стоимости имущества, а также наличия льгот. В этом году НДФЛ начислен и на доходы по вкладам в банках, если сумма процентов за прошлый год превысила 210 тысяч рублей.

Механизм налогообложения процентов по банковским вкладам действует в России с 2021 года, а впервые граждане уплатили соответствующий налог только в 2024 году — за доходы, полученные в 2023 году. В 2024 году необлагаемый минимум по вкладам составляет 210 тысяч рублей, а сумму налога рассчитывает и уведомляет ФНС, самостоятельно подавать декларацию не требуется. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко напомнил, что налог по вкладам за 2024 год также необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года, передает RT.

