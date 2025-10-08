08 октября 2025

Правительство определило челябинцам квоту на проживание мигрантов в 2026 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранцам в 2026 году выдадут 25 разрешений на временное проживание в Челябинской области
Иностранцам в 2026 году выдадут 25 разрешений на временное проживание в Челябинской области Фото:

Правительство РФ определило Челябинской области квоту на выдачу в 2026 году разрешений иностранцам временно проживать в регионе. Как следует из распоряжения, количество разрешений осталось на прежнем уровне.

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ», — отмечено в документе. Распоряжение имеется у URA.RU.

Квота для Челябинской области составила 25 разрешений. Так же было и на 2025 год. При этом в целом по стране показатель снизился в 1,4 раза: было 5,5 тысячи разрешений.

Резерв квоты 2026 году составит 1140 разрешений. По регионам они пока не распределены. Документы предусмотрены для выдачи отдельным категориям иностранцев: лицам с заслугами перед Россией, гражданам государств с упрощенным порядком выдачи разрешений и другим. Резерв также сократился. На 2025 он был почти на 45% больше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ определило Челябинской области квоту на выдачу в 2026 году разрешений иностранцам временно проживать в регионе. Как следует из распоряжения, количество разрешений осталось на прежнем уровне. «Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ», — отмечено в документе. Распоряжение имеется у URA.RU. Квота для Челябинской области составила 25 разрешений. Так же было и на 2025 год. При этом в целом по стране показатель снизился в 1,4 раза: было 5,5 тысячи разрешений. Резерв квоты 2026 году составит 1140 разрешений. По регионам они пока не распределены. Документы предусмотрены для выдачи отдельным категориям иностранцев: лицам с заслугами перед Россией, гражданам государств с упрощенным порядком выдачи разрешений и другим. Резерв также сократился. На 2025 он был почти на 45% больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...