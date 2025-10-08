Правительство определило челябинцам квоту на проживание мигрантов в 2026 году

Правительство РФ определило Челябинской области квоту на выдачу в 2026 году разрешений иностранцам временно проживать в регионе. Как следует из распоряжения, количество разрешений осталось на прежнем уровне.
«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ», — отмечено в документе. Распоряжение имеется у URA.RU.
Квота для Челябинской области составила 25 разрешений. Так же было и на 2025 год. При этом в целом по стране показатель снизился в 1,4 раза: было 5,5 тысячи разрешений.
Резерв квоты 2026 году составит 1140 разрешений. По регионам они пока не распределены. Документы предусмотрены для выдачи отдельным категориям иностранцев: лицам с заслугами перед Россией, гражданам государств с упрощенным порядком выдачи разрешений и другим. Резерв также сократился. На 2025 он был почти на 45% больше.
