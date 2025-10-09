В США заявили о смене позиции Трампа после слов о ракетах Tomahawk

Возможная передача Киеву американских крылатых раке Tomahawk говорит о том, что президент США Дональд Трамп взял курс на эскалацию конфликта на Украине, сообщает The Washington Post.
«Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон», — говорится в публикации. Американская газета утверждает, что Трамп до сих пор стремился окончить конфликт на Украине и стабилизировать отношения с РФ. Для этого он и встретился с президентом Владимиром Путиным на Аляске. «Администрация США даже не говорила, будет ли она продавать Tomahawk Украине, хотя Трамп заявил в понедельник, что он „вроде как“ принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие», — пишет газета.
Россия обратилась к США с призывом взвешенно оценить возможные последствия передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Гипотетическое использование подобных ракет возможно исключительно при непосредственном участии американских специалистов. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал американское руководство проявить благоразумие и ответственное отношение к складывающейся ситуации.
