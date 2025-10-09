Песков: в США пока не ответили на инициативу России по ДСНВ

США пока не дали предметного ответа на инициативу России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Пока не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Цитата по РИА «Новости».
Действующий ДСНВ был подписан в 2010 году и ограничивает арсеналы ядерных боеголовок и средств их доставки у России и США. Срок действия договора истекает в феврале 2026 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения, установленные договором, если аналогичные обязательства будут выполнять США. Глава государства подчеркнул, что любые попытки одной из сторон изменить стратегический баланс могут привести к негативным последствиям для международной безопасности. Глава США Дональд Трамп заявил о намерении продлить Договор. В Кремле на это положительно отреагировали. Что такое ДСНВ — в материале URA.RU.
