Челябинских детей с отравлением сняли с поезда по пути в санаторий

Детей из школы Трехгорного Челябинской области сняли с поезда по пути в санаторий Железноводска из-за появившихся симптомов отравления. 16 человек госпитализированы в инфекционную больницу Самары, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».
«При следовании группы детей с сопровождающими в поезде №97 сообщением „Тында — Кисловодск“ некоторые из них пожаловались на плохое самочувствие. По предварительной информации, симптомы болезни у детей появились до посадки в поезд, со слов сопровождающей группы в учебном заведении ранее была зафиксирована вспышка инфекции», — уточнили в пресс-службе компании.
В пресс-службе железной дороги уточнили, что после осмотра медиков 16 детей отправили в Самарскую областную детскую инфекционную больницу. Остальные ребята с сопровождающими отправили домой.
Об отравлении детей в школе №110 Трехгорного сообщили утром 9 октября. Образовательное учреждение закрыто, обучение переведено на дистант, в школе работает прокуратура, возбуждено уголовное дело.
