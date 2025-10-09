Сотрудники СКР по Челябинской области работают в пищеблоке школы №110 Трехгорного Челябинской области, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Кадры из школы показали в пресс-службе регионального СКР.
«В настоящее время и.о. руководителя следственного отдела по городу Усть-Катав регионального СКР проводятся следственные действия в образовательном учреждении», — отметили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео запечатлена зона приема пищи для школьников, а также сам пищеблок.
Судя по видео, ремонт в столовой школы проводился несколько лет назад и выглядит довольно свежим. Сам пищеблок, по всей видимости, не видел капитального ремонта с момента постройки образовательного учреждения.
Школу №110 в Трехгорном перевели на дистант из-за массового отравления детей. Часть учащихся сняли с поезда в Самаре по пути следования в санаторий с аналогичными симптомами. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!