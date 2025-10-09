История повторяется: почему группу детей сняли с поезда в Самаре, как и несколько месяцев назад

В Самаре группа несовершеннолетних была снята с поезда Тында-Кисловодск в связи с ухудшением самочувствия. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, дети, сопровождаемые взрослыми, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку. В официальном заявлении ведомства отмечается, что по результатам мероприятий и при выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. Что известно о состоянии детей, а также аналогичной истории, произошедшей летом, — в материале URA.RU.
Что заявили в прокуратуре по этому случаю
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об ухудшении самочувствия ряда несовершеннолетних пассажиров, следовавших поездом по маршруту Тында-Кисловодск. Как сообщают представители ведомства, пострадавшие дети в настоящее время проходят лечение под наблюдением медицинских специалистов в Самаре. В рамках проверки прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, а ход расследования находится на контроле у ведомства. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.
Похожий случай уже происходил на рейсе, следовавшему в обратном направлении
Подобный инцидент уже имел место на данном железнодорожном направлении 29 июля 2025 года. Тогда среди пострадавших в результате массового отравления в поезде Кисловодск-Тында оказались юные спортсмены из Самары. В больницу были госпитализированы 21 учащийся школы олимпийского резерва с диагнозом острая кишечная инфекция. Как сообщил отец одного из пятиборцев, всего с соревнований возвращались 26 воспитанников и трое тренеров. По его словам, ухудшение состояния детей произошло примерно через полтора часа после ужина, предоставленного РЖД: детям предложили макароны с мясом и помидорами.
В связи с резким ухудшением самочувствия детей поезд был вынужденно остановлен на станции Армавир, где всю группу сняли с рейса. В итоге состав покинули 57 человек, из них 50 — несовершеннолетние. По информации источника издания 78.RU, все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение Армавира.
