«Еще хуже»: глава «Газпрома» описал состояние газового рынка в Европе

Газовый рынок в Европе испытывает трудности посерьезнее, чем в прошлом году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного газового форума.
«Если бы вы сегодня задали мне этот же вопрос — как дела в Европе, я бы вам ответил — еще хуже (чем раньше — прим. URA.RU)», — заявил Миллер. Его слова приводит РИА Новости. Глава «Газпрома» напомнил, что в прошлом году на пленарном заседании состояние европейского рынка газа уже было «плохим».
Ранее сообщалось, что средняя цена на газ в Европе за девять месяцев 2025 года выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 443 долларов за тысячу кубометров. Рост цен связан с увеличением спроса на топливо и конкуренцией за сжиженный природный газ между Европой и странами Азии, а также недостатком новых производственных мощностей на рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.