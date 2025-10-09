«Еще хуже»: глава «Газпрома» описал состояние газового рынка в Европе

Миллер: состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем раньше
Европейский газовый рынок испытывал трудности еще в прошлом году, заявил Миллер
Европейский газовый рынок испытывал трудности еще в прошлом году, заявил Миллер Фото:

Газовый рынок в Европе испытывает трудности посерьезнее, чем в прошлом году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного газового форума.

«Если бы вы сегодня задали мне этот же вопрос — как дела в Европе, я бы вам ответил — еще хуже (чем раньше — прим. URA.RU)», — заявил Миллер. Его слова приводит РИА Новости. Глава «Газпрома» напомнил, что в прошлом году на пленарном заседании состояние европейского рынка газа уже было «плохим».

Ранее сообщалось, что средняя цена на газ в Европе за девять месяцев 2025 года выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 443 долларов за тысячу кубометров. Рост цен связан с увеличением спроса на топливо и конкуренцией за сжиженный природный газ между Европой и странами Азии, а также недостатком новых производственных мощностей на рынке.

