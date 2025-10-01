В Европе цены на газ выросли почти на четверть

Средняя цена на газ в Европе за девять месяцев 2025 года выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 443 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по фьючерсным контрактам.
«Средняя цена газа в Европе <...> за период января — сентября котировки увеличились на 24% к аналогичному периоду прошлого года — до 443 долларов», — сообщил ТАСС со ссылкой на свои подсчеты и данные лондонской биржи ICE. Согласно приведенным расчетам, стоимость газа на крупнейших торговых площадках ЕС продолжила расти еще с осени 2024 года.
В первом квартале 2025 года средняя цена достигла 509 долларов, во втором квартале составила 420 долларов, а в третьем квартале — 399 долларов за тысячу кубометров. При этом в сентябре цена практически не изменилась относительно августа (393 долларов), но оказалась на 5,5% ниже прошлогодних значений за этот месяц.
Суточные котировки также оставались стабильными: если 29 августа 2025 года фьючерсы торговались на уровне 383 долларов, то к закрытию 30 сентября стоимость снизилась до 380 долларов, что на 0,8% ниже показателя конца августа.
Стоимость газа в настоящее время превышает уровень прошлого года, что связано с увеличением спроса на топливо со стороны европейских государств. Этим летом страны региона были вынуждены закупать больше газа для пополнения запасов в хранилищах. В условиях нехватки новых производственных мощностей на рынке, европейские участники конкурировали за сжиженный природный газ с азиатскими странами, где потребление также продолжает расти.
По данным Евростата, во втором полугодии 2024 года средняя стоимость газа для потребителей в Европейском союзе достигла наивысшего уровня за весь период ведения статистики. Цена выросла до 0,1233 евро за кВт-ч.
