Тарифы на воду в Екатеринбурге снизят вдвое

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области собирается утвердить новый тариф на холодную питьевую воду для «Водоканала» Екатеринбурга. Если проект утвердят, кубометр воды с 15 октября будет стоить 27,8 рубля. Это следует из постановления РЭК, которое проходит антикоррупционную экспертизу.
«Установить тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства, на период с 15 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно согласно приложению», — следует из документа. Сумма в 27,8 рубля уже включает НДС.
По данным екатеринбургского «Водоканала», с 1 января по 30 июня 2025 года один кубометр питьевой воды стоил 44,59 рубля, а с 1 июля — 51,77 рубля. Таким образом, стоимость планируют понизить в два раза. В связи с чем было принято такое решение, неизвестно.
Ранее губернатор Денис Паслер утвердил повышение минимального размера взноса за капремонт на 7%. С 1 января 2026 года он составит 18,81 рубля. Нынешний размер взноса составляет 17,48 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!