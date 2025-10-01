Свердловчане будут больше платить за капремонт

В Свердловской области размер взноса на капремонт с 1 января 2026 года вырастет на 7% и достигнет 18,81 рубля. Постановление о подорожании услуги ЖКХ подписал губернатор Денис Паслер.
«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 18 рублей 81 копейки», — следует из документа. Нынешний размер взноса составляет 17,48 рубля.
Ранее глава фонда капремонта области Станислав Суханов заявил о планах властей повысить взносы. Причиной этому он назвал рост зарплат населения и подорожание стройматериалов.
