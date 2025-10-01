01 октября 2025

Свердловчане будут больше платить за капремонт

Размер взноса на капремонт в Свердловской области вырастет на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимальный взнос повысят со следующего года
Минимальный взнос повысят со следующего года Фото:

В Свердловской области размер взноса на капремонт с 1 января 2026 года вырастет на 7% и достигнет 18,81 рубля. Постановление о подорожании услуги ЖКХ подписал губернатор Денис Паслер.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 18 рублей 81 копейки», — следует из документа. Нынешний размер взноса составляет 17,48 рубля.

Ранее глава фонда капремонта области Станислав Суханов заявил о планах властей повысить взносы. Причиной этому он назвал рост зарплат населения и подорожание стройматериалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области размер взноса на капремонт с 1 января 2026 года вырастет на 7% и достигнет 18,81 рубля. Постановление о подорожании услуги ЖКХ подписал губернатор Денис Паслер. «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 18 рублей 81 копейки», — следует из документа. Нынешний размер взноса составляет 17,48 рубля. Ранее глава фонда капремонта области Станислав Суханов заявил о планах властей повысить взносы. Причиной этому он назвал рост зарплат населения и подорожание стройматериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...