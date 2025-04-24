У жителей ХМАО с лишним весом набирает популярность бариатрическая хирургия — во время операции удаляется часть желудка. В регионе такие услуги в несколько раз дороже, чем в республике Дагестан, поэтому на Кавказ едут целыми делегациями, выяснил журналист URA.RU.
«На операцию поехали компанией из Нижневартовска в Махачкалу. Цена такой услуги там — 145 тысяч рублей, в ХМАО на тот момент пришлось бы заплатить в разы дороже, как и в Москве», — рассказала на условиях анонимности югорчанка Полина. В Нижневартовске, например, в 2024 году ей пришлось бы заплатить за такую же операцию 320 тысяч рублей, в Сургуте сейчас — 310-330 тысяч рублей.
На бариатрию женщина и ее подруги решились из-за огромного веса, который уже сказывался на здоровье. Вартовчанка на момент операции весила 139 килограмм. Для того, чтобы клиника в Махачкале ее приняла, сначала пришлось пройти на месте обследования — это обязательное условие, операция проводится только по медицинским показаниям. На это ушло порядка 15 тысяч рублей. На дорогу — Нижневартовск-Сургут-Махачкала и обратно потрачено около 20 тысяч рублей — билеты в феврале в Дагестан из Югры дешевле, чем в сезон.
В 145 тысяч рублей обошлась сама операция и трехдневное пребывание в палате, включая питание. «Где делать подобные операции — личное дело каждого. Но подчеркну: исключительно по показаниям. И настоятельно рекомендую перед поездкой получить консультацию у местных врачей, например, в нашем медицинском учреждении», — отметил бариатрический хирург, врач высшей категории Сургутской окружной клинической больницы Анар Ахмедов.
Теперь девушкам, чуть более, чем год спустя, необходима операция по удалению лишней кожи. Полный комплекс — абдоминоплатика (отрезать кожу на животе), срезать лишнее на руках, ногах, подтянуть грудь и поставить импланты в Дагестане стоит около 800-900 тысяч рублей. Но за этими процедурами югорчанки отправились в Пыть-Ях.
«Пока решила сделать только двойную абдоминоплатику, якорную (верх и низ) — заплатила 230 тысяч рублей. Хирурги срезали мне 7 килограммов отвисшей после похудения кожи», — поделилась подруга Полины Валентина. Отрезать только нижнюю часть живота — 150 тысяч рублей, удалить лишнюю кожу с рук и ног — по 80 тысяч рублей за процедуру. Во столько же обойдется подтяжка груди, за импланты придется заплатить примерно 120 тысяч рублей — здесь подход индивидуальный. В ее родном Нижневартовске, к примеру, такая процедура стоит в районе 300 тысяч рублей, пояснила собеседница корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за приобретение таблеток для похудения двум женщинам дали условный срок. В препаратах содержалось запрещенное вещество.
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