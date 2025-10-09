Набиуллина дала обнадеживающий прогноз по ключевой ставке

Существует возможность снижения ключевой ставки. Это обусловлено «наличием пространства» для этого. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвина Набиуллина.
«Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается», — заявила Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.
В сентябре 2025 года Банк России уже снижал ключевую ставку с 18% до 17% годовых, объясняя это необходимостью осторожности из-за сохраняющихся инфляционных рисков и нестабильного курса рубля. Тогда Эльвира Набиуллина напоминала о ситуации прошлого года, когда резкое снижение ставки привело к ускорению инфляции и последующему повышению ставки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.