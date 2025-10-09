Набиуллина дала обнадеживающий прогноз по ключевой ставке

Набиуллина: остается пространство для снижения ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для снижения ключевой ставки «остается пространство», заявила Набиуллина
Для снижения ключевой ставки «остается пространство», заявила Набиуллина Фото:

Существует возможность снижения ключевой ставки. Это обусловлено «наличием пространства» для этого. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвина Набиуллина.

«Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается», — заявила Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

В сентябре 2025 года Банк России уже снижал ключевую ставку с 18% до 17% годовых, объясняя это необходимостью осторожности из-за сохраняющихся инфляционных рисков и нестабильного курса рубля. Тогда Эльвира Набиуллина напоминала о ситуации прошлого года, когда резкое снижение ставки привело к ускорению инфляции и последующему повышению ставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существует возможность снижения ключевой ставки. Это обусловлено «наличием пространства» для этого. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвина Набиуллина. «Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается», — заявила Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС. В сентябре 2025 года Банк России уже снижал ключевую ставку с 18% до 17% годовых, объясняя это необходимостью осторожности из-за сохраняющихся инфляционных рисков и нестабильного курса рубля. Тогда Эльвира Набиуллина напоминала о ситуации прошлого года, когда резкое снижение ставки привело к ускорению инфляции и последующему повышению ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...