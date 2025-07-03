Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

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Набиуллина отметила, что ожидание быстрого понижения ставки может изменить ситуацию
Набиуллина отметила, что ожидание быстрого понижения ставки может изменить ситуацию Фото:

Ожидания скорого понижения ключевой ставки Центральным банком РФ может привести к необходимости повышать ставку. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 

«Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда придется вместо снижения ставки ее повышать», — рассказала Набиуллина. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор рассмотрит вопрос снижения ставки в июле. Однако она подчеркнула, что гарантировать это Банк России не может. 

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Ожидания скорого понижения ключевой ставки Центральным банком РФ может привести к необходимости повышать ставку. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.  «Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда придется вместо снижения ставки ее повышать», — рассказала Набиуллина. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия-24». Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор рассмотрит вопрос снижения ставки в июле. Однако она подчеркнула, что гарантировать это Банк России не может. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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