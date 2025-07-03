Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Ожидания скорого понижения ключевой ставки Центральным банком РФ может привести к необходимости повышать ставку. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда придется вместо снижения ставки ее повышать», — рассказала Набиуллина. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор рассмотрит вопрос снижения ставки в июле. Однако она подчеркнула, что гарантировать это Банк России не может.
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