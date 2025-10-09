Самозанятые в России смогут уходить на оплачиваемые больничные

Самозанятые граждане в РФ получат возможность уходить на оплачиваемые больничные. Это получится в случае участия в программе социального страхования. Об этом заявили в пресс-службе Правительства РФ.
«С 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что для получения выплаты самозанятые должны застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы.
Также в сообщении указано, при участии в программе социального страхования, в случае болезни или травмы самозанятый сможет получить пособие. Максимальный размер пособия будет на выбор: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Тем временем размеры взносов составят порядка 1,3 тысячи или 1,9 тысячи рублей в месяц. Этот экспериментальный механизм будет действовать до 2028 года.
В 2026 году ожидается увеличение пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан. Министерство труда и социальной защиты РФ объявило о существенном увеличении страховых выплат по обязательному социальному страхованию, заложив на эти цели почти 1,4 трлн рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году превысит 207 тысяч рублей в месяц.
