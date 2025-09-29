Минтруд анонсировал увеличение пособия по беременности

Максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 955,8 тысяч рублей
Максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 955,8 тысяч рублей

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан увеличатся с 2026 года. О существенном увеличении страховых выплат по обязательному социальному страхованию объявило Министерство труда и социальной защиты РФ.

«На страховые выплаты по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в 2026 году заложено почти 1,4 трлн рублей. В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий», — говорится на официальном сайте Минтруда.

В 2026 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955,8 тысяч рублей. Для работающих граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, максимальная сумма ежемесячного пособия в 2026 году достигнет 83 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили установить для беременных женщин сокращенную продолжительность рабочего дня — не более шести часов — при сохранении полной заработной платы. Соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

