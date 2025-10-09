Пермяк отсудил около 200 тысяч рублей у СДЭК

Житель Чайковского (Пермский край) купил на сайте «СДЭК.Маркет» пылесос Dyson за 157,8 тысячи рублей. Но пылесос оказался неисправен. Мужчина подал иск в суд и получил 187,8 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Чайковского городского суда Пермского края, копия которого имеется в редакции URA.RU.
«Пермяк приобрел у „СДЭК.Маркет“ пылесос Dyson. Он заплатил 157,8 тысячи рублей. При попытке включения пылесоса обнаружился недостаток. Покупатель направил досудебную претензию сайту. Но компания отказалась возвращать деньги. Тогда мужчина обратился в суд. Суд решил взыскать со „СДЭК.Маркет“ 187,8 тысячи рублей», — сказано в документах суда.
Уточняется, что пылесос не подключался к смартфону. Из-за этого его нельзя было использовать для уборки квартиры. Покупатель отдал пылесос на диагностику, где подтвердили дефект. В суде представитель «СДЭК.Маркет» сообщил, что компания не является продавцом, а только оказывает агентские услуги для покупки техники за рубежом. Данный пылесос был приобретен у продавца в Китае. По мнению «СДЭК.Маркет», пермяк установил неверную версию приложения, поэтому пылесос не работал. Ему надо было загрузить китайское приложение. Ссылаясь на «Закон о защите прав потребителей» суд встал на сторону покупателя, обязал сайт вернуть стоимость пылесоса, а также выплатить компенсацию морального вреда и штраф.
