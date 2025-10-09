В столице Таджикистана прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первый приехал в страну с государственным визитом. Переговоры в Душанбе стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров. Местом для деловой беседы стала правительственная резиденция Душанбе. Президенты затронули тему с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. О чем еще по данной теме говорили Путин и Алиев — в материале URA.RU.
О причинах крушения самолета
Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой озвучил ключевые аспекты расследования авиакатастрофы самолета AZAL. Глава государства подчеркнул, что одной из причин инцидента могло стать присутствие украинского беспилотника в воздушном пространстве. Кроме того, как уточнили лидеры, в день происшествия российские системы контроля воздушного пространства отслеживали три украинских беспилотника, которые пересекли государственную границу РФ.
При этом две ракеты, выпущенные российскими ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую. Их детонация произошла на расстоянии нескольких метров от воздушного судна. Предварительный анализ указывает на то, что AZAL, предположительно, получил повреждения от осколков, а не от непосредственного воздействия боевых элементов.
Путин принес извинения Алиеву
Российский лидер также отметил, что страна, в соответствии с достигнутыми договоренностями, оказывает всестороннее содействие в расследовании крушения азербайджанского самолета. Президент выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в результате трагедии.
Что известно о катастрофе
Утром 25 декабря вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана, произошла авиакатастрофа с участием самолета Embraer-190. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Баку — Грозный. Согласно информации авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. В результате трагедии выжить удалось 29 лицам. Как сообщило российское посольство, среди спасенных числятся девять граждан Российской Федерации, всего же на борту находились 16 россиян.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало официальный доклад по факту крушения самолета, в результате которого погибло 38 человек. В отчете отмечается, что незадолго до аварии на борту произошел отказ нескольких систем. После этого самолет дважды столкнулся с внешними объектами, что привело к взрыву и разгерметизации кабины, вследствие чего воздушное судно потеряло управление и рухнуло. В ходе расследования комиссия обнаружила в конструкции лайнера посторонние металлические предметы.
Ильхам Алиев обвинил РФ в крушении самолета. Также украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал Алиеву «давить на Россию», чтобы та рассказала подробности крушения.
