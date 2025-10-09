Китай хочет заплатить Трампу за отказ от войны

Китай хочет заплатить Америке 1 триллион долларов за отказ от войны с Тайваню
Предложенная Китаем сумма якобы составляет 1 триллион рублей
Предложенная Китаем сумма якобы составляет 1 триллион рублей Фото:

Китай предложил американскому президенту Дональду Трампу инвестиции на триллион рублей взамен отказа от поддержки Тайваня. Иной исход — подготовка к вооруженному конфликту с КНР, сообщили СМИ.

«Судя по всему, тайваньцы суетятся в свете переговоров о большой торговой сделке, которую планируют заключить Вашингтон и Пекин. <...> Пекин в то же самое время требует от Белого дома вообще отречься от Тайваня, предлагая взамен инвестиции на триллион долларов», — пишет издание «Взгляд» со ссылкой на японскую газету Sankei Shimbun.

Издание отмечает, что власти Тайваня рассчитывают на защиту со стороны Америки. Например, согласившись прекратить закупать российскую нефть и заявило о готовности вложить $165 млрд в завод по изготовлению полупроводников в Аризоне.

