Соратник Зеленского купил недвижимость в Праге за 2 млн долларов перед СВО

На сына Шефира оформлены две квартиры общей стоимостью на 2 миллиона долларов, указно в материале
Соратник Президента Украины Владимира Зеленского перед началом спецоперации приобрел недвижимость в Праге на 2 миллиона долларов. Эта информация следует из документов.

«Никита Шефир, сын первого помощника Зеленского и его партнёра по „Кварталу 95“ Сергея Шефира, оформил две квартиры общей стоимостью более 2 млн долларов на свою чешскую фирму Shelter Chief», — указано в материале RT. Агентство приводит данные документов. Также в материале указано, что дом в Праге мог стать убежищем для украинского президента и его семьи в случае побега с территории страны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает выезжать за границу поездом, избегая авиаперелетов из-за опасений, связанных с российскими системами ПВО и ударами по объектам инфраструктуры. На этом фоне украинские власти принимают меры по защите энергосистемы страны и выделяют средства для укрепления прифронтовых регионов.

