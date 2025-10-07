07 октября 2025

В Британии раскрыли страх Зеленского покидать Украину на самолете

Аналитик Меркурис: Зеленский боится летать из-за российских систем ПВО
© Служба новостей «URA.RU»
В Британии раскрыли причину страха Зеленского летать самолетами
В Британии раскрыли причину страха Зеленского летать самолетами Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский избегает авиаперелетов при выезде за границу из-за опасений перед российскими системами ПВО. Такую версию в эфире своего YouTube-канала высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом», — отметил Александр Меркурис, передает РИА Новости.

Эксперт предположил, что опасения президента Украины связаны с неспособностью ВСУ обеспечить безопасность воздушного пространства. Минобороны России сообщало о массированных ударах по предприятиям ВПК и энергоинфраструктуре Украины.

Ранее Зеленский провел совещание по подготовке украинской энергосистемы к возможным масштабным блэкаутам. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выделении 1,5 млрд гривен прифронтовым регионам для защиты энергообъектов.

© Служба новостей «URA.RU»
