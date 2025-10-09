В Пермском крае резко подскочили цены на загородное жилье

В Пермском крае за год подорожала загородная недвижимость. Средняя стоимость объектов выросла на 20,1%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Медианная полная стоимость загородных домов в Пермском крае в сентябре 2025 года составила 4,8 млн рублей, что на 20,1% выше уровня прошлого года. Средняя цена квадратного метра также увеличилась и составила 54 тысячи рублей (+16,8% за год)», — сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что также увеличилась средняя площадь продаваемых домов на 6% до 83 квадратных метров. Это связано с появлением на рынке более просторных и дорогих объектов. Их продают за 25 млн и даже 30 млн рублей. По словам экспертов, именно такие дома оказывают заметное влияние на среднюю рыночную стоимость в регионе. Но при этом есть большой выбор бюджетных вариантов. Так, купить таунхаус без отделки можно по стоимости от 6,3 млн рублей. Общая площадь такого двухэтажного дома — 119 «квадратов». Есть и более доступные варианты, например, среди летних дач. В целом, за год объем предложения в регионе увеличился на 24%.
Что же касается спроса, то тут аналитики тоже увидели рост. По данным «Яндекс Недвижимости», интерес к загородным домам и участкам в Пермском каре вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. «Пиковая активность пришлась на начало 2025 года, после чего спрос оставался стабильным, показывая лишь небольшие сезонные колебания в динамике просмотров объявлений о продаже загородной недвижимости», — добавили аналитики.
