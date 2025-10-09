Вучич рассказал о тяжелых последствиях санкций США

Вучич: санкции США против NIS обернутся тяжелыми последствиями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Вучича, новость является крайне негативной для Сербии
По словам Вучича, новость является крайне негативной для Сербии Фото:

Введение США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») стало серьезным ударом по стране и может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Речь идет не просто о функционировании одной компании — это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле», — сказал Вучич, выступая с обращением к нации. Он сообщил, что санкции против NIS вступили в силу в шесть часов утра по местному времени. Эта новость является крайне негативной для Сербии, несмотря на то, что подобное развитие событий ожидалось.

NIS — одна из крупнейших энергетических компаний Сербии, играющая ключевую роль в обеспечении страны топливом и энергетическими ресурсами. Компания также является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в стране.

Санкции, введенные США в отношении NIS, вступили в силу 8 октября. Поводом для их введения стала аффилированность NIS с российской компанией «Газпром нефть», что привело к включению сербской организации в американский список SDN. Ожидается, что Евросоюз может присоединиться к санкционным мерам против NIS.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») стало серьезным ударом по стране и может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич. «Речь идет не просто о функционировании одной компании — это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле», — сказал Вучич, выступая с обращением к нации. Он сообщил, что санкции против NIS вступили в силу в шесть часов утра по местному времени. Эта новость является крайне негативной для Сербии, несмотря на то, что подобное развитие событий ожидалось. NIS — одна из крупнейших энергетических компаний Сербии, играющая ключевую роль в обеспечении страны топливом и энергетическими ресурсами. Компания также является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в стране. Санкции, введенные США в отношении NIS, вступили в силу 8 октября. Поводом для их введения стала аффилированность NIS с российской компанией «Газпром нефть», что привело к включению сербской организации в американский список SDN. Ожидается, что Евросоюз может присоединиться к санкционным мерам против NIS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...