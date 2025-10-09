Вучич рассказал о тяжелых последствиях санкций США

Введение США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») стало серьезным ударом по стране и может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич.
«Речь идет не просто о функционировании одной компании — это чрезвычайно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле», — сказал Вучич, выступая с обращением к нации. Он сообщил, что санкции против NIS вступили в силу в шесть часов утра по местному времени. Эта новость является крайне негативной для Сербии, несмотря на то, что подобное развитие событий ожидалось.
NIS — одна из крупнейших энергетических компаний Сербии, играющая ключевую роль в обеспечении страны топливом и энергетическими ресурсами. Компания также является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в стране.
Санкции, введенные США в отношении NIS, вступили в силу 8 октября. Поводом для их введения стала аффилированность NIS с российской компанией «Газпром нефть», что привело к включению сербской организации в американский список SDN. Ожидается, что Евросоюз может присоединиться к санкционным мерам против NIS.
