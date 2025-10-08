Экс-депутат из ХМАО, обвиняемый в коррупции, отделался штрафом

Суд Нефтеюганска вынес приговор экс-депутату города Виктору Федину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 60 тысяч рублей штрафа. С учетом срока содержания подсудимого под стражей […] и с учетом времени нахождения под запретом определенных действий назначенное наказание смягчено в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Федин считается ставленником депутата думы ХМАО Степана Пыталева. За последние годы в Нефтеюганске вся городская дума оказалась под контролем влиятельного единоросса. Приговор вынес судья Нефтеюганского районного суда Дмитрий Владимирович Новокрещенов. По стечению обстоятельств, ЗАО «Экос», бенефициаром которого источники агентства называют Пыталева, руководит Юрий Владимирович Новокрещенов. Данные взяты из картотеки суда и портала СБИС.
Ранее URA.RU писало, что Федин и его коллега Ян Коваль, по версии следствия, продали принадлежащую КШП недвижимость местному предпринимателю. По данным источников агентства, речь идет о местной бизнес-леди, которую также причисляют к команде ставленников Пыталева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!