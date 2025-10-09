Многодетную мать арестовали за оправдание терроризма

Московский суд отправил в СИЗО многодетную мать Юлию Мирзалиеву. Причиной стало публичное оправдание терроризма в интернете. Эта информация следует в материалах дела.
«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в документах. Их приводит ТАСС. Отмечается, что 45-летняя женщина вину не признает.
Также, по словам женщины, во время до первого административного ареста полицейские «ворвались домой», оскорбляли ее, устроили в доме беспорядок, а также обвинили в мелком хулиганстве. После задержания сотрудники правоохранительных органов увезли ее «на Лубянку» и взяли у нее генетический анализ слюны и отпечатки пальцев.
Ранее аналогичное дело рассматривалось в Екатеринбурге, где жительницу Удмуртии Евгению Рогозину (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) осудили за комментарий в интернете по статье о публичных призывах к терроризму. Тогда женщине назначили штраф и запретили заниматься администрированием сайтов, а из-под стражи отпустили в зале суда. Рогозину задержали в ноябре 2024 года, после чего ей также меняли меру пресечения с домашнего ареста на более строгую из-за нарушений режима.
