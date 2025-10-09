Пермские чиновники, не расселившие аварийный дом, попали под уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц администрации Чайковского. Как сообщается на сайте следственного управления Следкома по региону, они не стали расселять жильцов, проживающих в аварийном доме.
«Несмотря на официальный статус здания как аварийного, граждане продолжают жить в опасных условиях из-за бездействия администрации. Местной администрацией не приняты меры к переселению жильцов и предоставлению маневренного жилого фонда, в связи с чем права граждан на безопасное жилье существенно нарушены», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Изучается документация, опрашиваются жильцы и должностные лица, причастные к принятию решений о расселении. В сентябре жительница дома, расположенного в переулке Школьном, обратилась к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Женщина рассказа, что физический здание 1957 года постройки было признано аварийным еще в 2017 году, но в нем продолжают проживать люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.