Пермские чиновники, не расселившие аварийный дом, попали под уголовное дело

В Пермском крае после жалобы жильцов аварийного дома Бастрыкину возбуждено дело
Дом был признан аварийным еще в 2017 году (архивное фото)
Дом был признан аварийным еще в 2017 году (архивное фото) Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц администрации Чайковского. Как сообщается на сайте следственного управления Следкома по региону, они не стали расселять жильцов, проживающих в аварийном доме.

«Несмотря на официальный статус здания как аварийного, граждане продолжают жить в опасных условиях из-за бездействия администрации. Местной администрацией не приняты меры к переселению жильцов и предоставлению маневренного жилого фонда, в связи с чем права граждан на безопасное жилье существенно нарушены», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Изучается документация, опрашиваются жильцы и должностные лица, причастные к принятию решений о расселении. В сентябре жительница дома, расположенного в переулке Школьном, обратилась к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Женщина рассказа, что физический здание 1957 года постройки было признано аварийным еще в 2017 году, но в нем продолжают проживать люди.

