08 октября 2025

Звезды из «Реальных пацанов» покажут в ХМАО комедийный спектакль

Звезды сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Мария Шекунова сыграют в комедийном спектакле «Большой куш», который покажут в ХМАО. Артисты выступят на сцене в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Вера Савичева живет в небольшом городке и работает кассиром в продуктовом магазине. Жизнь кассирши меняется, когда она выигрывает миллиард рублей в лотерею. Что происходит дальше с внезапно разбогатевшей кассиршей, зритель узнает из лирическо-комедийного сюжета», — говорится в афише.

Между тем осенью в Сургуте и Ханты-Мансийске также покажут спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Одну из ролей в нем исполнит секс-символ юмористической передачи «Маски-шоу» Эвелина Бледанс. Вместе с ней на сцене появится заслуженная артистка России Зоя Буряк.

Ранее URA.RU рассказывало, кто из столичных актеров приедет на гастроли в ХМАО. Среди них — Дмитрий Дюжев и звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева.

